Разгневанная Шукшина ответила на клевету

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Уроженка Барнаула, 19-летняя Фрейя Зильбер все еще решительно пытается заставить родственников Макара Касаткина выплачивать алименты ее сыну.

Несостоявшаяся невестка Марии Шукшиной Фрея Зильбер стала героиней выпуска телепередачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". При помощи редакторов в студии она связалась со знаменитой актрисой, бабушкой ее сына. Телефонный разговор был очень напряженным и непростым.

Разгневанная Шукшина обвинила молодую маму в излишней показушности и пиаре. "Фрейя, вы опять в записи? Да? Вы опять на съемках, так сказать, да, звоните? Записывается все, да?" - возмущенно раздалось в трубке. Девушка проигнорировала вопрос, и сразу перешла к делу, попросила согласиться на личную встречу и конфиденциальный диалог. Актрисе явно не устраивает вся ситуацию, она попросила Фрею перестать зарабатывать, устраивая шоу, и предложила бывшей возлюбленной своего сына Макара Касаткина общаться через адвокатов. Мария пообещала в течение этой недели организовать экспертизу ДНК, чтобы точно разобраться во всей ситуации, и больше не распространять клевету. После этого женщины сухо попрощались.

Счастливая Фрея надеется, что уже совсем скоро официально докажет отцовство Макара, и сможет ежемесячно стрясать с его родственников по 15 000 рублей на содержание сына. Поклонники режиссера Василия Макаровича Шукшина надеются, что эта девушка вскоре наконец-то перестанет втягивать в скандал фамилию легендарного человека.