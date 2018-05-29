Иллюзионист Сергей Воронцов упал с трёхметровой высоты

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Звезда упал во время выполнения номера «Побег из смирительной рубашки». Он стал знаменит после «Евровидения-2011», когда он поставил сложный номер для Дарии Кинцер из Хорватии, исполнившей песню Celebrate.

Сергей Воронцов упал с трёхметровой высоты, чем сильно напугал своих поклонников. Иллюзионист написал в соцсети: «Друзья, я временно выбыл из строя, сорвавшись с большой высоты во время выполнения номера Побег из Смирительной Рубашки! Я жив, и это главное. Отделался переломом пятки со смещением, да, звучит страшно, даже писать это не приятно, но я был на волоске от гибели. Сейчас нахожусь в Склифосовского. Наше дело двигается вперёд, и скоро вас ждут новые захватывающие номера. Благодарю всех, кто меня поддерживает».

Фанаты переживают за своего кумира и желают ему скорейшего выздоровления, о чем охотно пишут в комментариях.