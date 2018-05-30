Эмма Уотсон и Корд Оверстрит разорвали отношения и вновь свободны

Сегодня, 04:15

Британский таблоид The Sun сообщил о расставании известной актрисы Эммы Уотсон с очередным бойфрендом Кордом Оверстритом из каста сериала «Glee».

Всего год назад получило огласку расставание Уотсон с предыдущим партнером Уильямом Найтом, который был менеджером из Силиконовой Долины. Теперь наконец стало официально известно, что Эмма таки встречалась с известным актером Кордом Оверстритром, который приобрел популярность после съемок в сериале «Glee» («Хор»). Пару часто замечали вместе в общественных местах, но никто из них не афишировал отношений. Теперь же, как заявляет британский таблоид, частный источник подтвердил существование данного романа. По этим сведениям, молодые люди были вместе около шести месяцев, но недавно решили расстаться. Пользователи быстро нашли этому подтверждение в виде того факта, что Эмма отписалась от бывшего в социальных сетях.

Сама актриса в интервью не раз упоминала, что предпочитает оставлять личную жизнь в тайне так долго, насколько это представляется возможным.

На днях также громкая новость была вокруг другой звезды мира Гарри Поттера. Актер Мэттью Льюис, игравший в фильме про волшебников неуклюжего Невилла, теперь женат.