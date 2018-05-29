Беременная Табакова вышла замуж за Алексея Киселева

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Бывшая девушка Павла Табакова быстро нашла ему замену, выйдя замуж за продюсера Алексея Киселева.

Подчеркивается, что девушка уже давно ждет ребенка, однако узаконить отношения молодые люди решили только сейчас. Влюбленные подали заявление в апреле. На торжество беременная Табакова выбрала не совсем традиционный наряд. Мария надела белый костюм, который немного скрывал беременный живот, а под него бежевые туфли на очень высоком каблуке. Алексей же предпочел более классический вариант, надев простой черный костюм.

Пара не скрывала своих отношений и ранее, однако не особо распространялась об этом в подробностях. Недавно стало известно, что бывшая девушка Табакова выходит замуж за Киселева. Подчеркивается, что это уже третий брак Алексея. О том, что свадьба состоялась, молодожены рассказали в своих аккаунтах в Instagram. Киселев выложил фотографию Марии во время церемонии.