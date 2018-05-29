Глюкоза поздравляет Нюшу с материнством

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Также Наталья Ионова отметила и презентацию одежды певицы. Добрые слова селебрити написала в Instagram, за 15 минут пост оценили 6 тысяч пользователей.

Глюкоза искренне поздравляет Нюшу с материнством, о чем решила написать в социальной сети Instagram: "Любимая @nyusha_nyusha, поздравляю тебя с презентацией одежды NUASHA&LÉKA @leka_nyc, но главное с тем, что ты скоро станешь мамой!!!! Это невероятно важное событие в жизни каждой женщины!))) Родные, давайте в комментах закидаем ее сердечками в такой радостный день".

Только на днях Нюша официально подтвердила свою беременность и попросила не распространять слухи по этому поводу. Для певицы этот ребенок первый и является большой радостью. Глюкоза, которая хвастается стройными ножками и часто демонстрирует фигуру, сама является мамой и прекрасно понимает счастье своей звездной коллеги.