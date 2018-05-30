Юлианна Караулова извинилась за неуважение к Ольге Бузовой

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Ведущая музыкальной премии на RU.TV оправдалась за то, что она перебила Бузову во время ее речи на церемонии вручения премии.

Недавно состоялось торжественное событие, на которое были приглашены Бузова и Караулова. Ольгу признали лучшей певицей года, и девушка поднялась на сцену, чтобы поблагодарить своих поклонников, однако Караулова перебила Ольгу. Сначала Юлианна поторопила ведущую «Дома-2», а позже и вовсе попросила ее освободить сцену. Поклонники Бузовой очень возмутились поведением ведущей. В Интернете сразу же начали обсуждать этот случай, поэтому, Юлианна поспешила оправдаться. Девушка рассказала, что она очень рада, что у Ольги такие преданные фанаты, а также извинилась за проявленное неуважение, так как ее саму торопили. Юлианна сказала, что она уважает Бузову и ни в коем случае не хотела ее обидеть.