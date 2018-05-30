Джанабаева с Меладзе показали страсть на публике

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Находясь на красной дорожке, исполнители под громкие аплодисменты и восторг публики на пару секунд застыли при помощи поцелуя.

Таким образо,м Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе в момент музыкальной премии показали яркую страсть к друг другу при всей публике. Каждый раз проявление их ласок и нежного отношения друг к другу воспринимается общественностью овациями. Это логично, поскольку парочка только недавно решила в открытую демонстрировать свои чувства и не стесняться своего счастья.

Стоит отметить, очень долго участницу известного коллектива "ВИА Гра" считали разлучницей, которая разрушила брак Валерия Меладзе. Как и следовало ожидать, звёздная пара столкнулась с травлей в интернете. Долгое время они, выходя в свет, не провоцировали публику. Но теперь многие восхищены артистами.

"Отличная же пара", "Вы походите друг для друга", "Все ждали такого момента", - пишут комментаторы в интернете.