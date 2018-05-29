Фадеев рассказал о собственном методе тренировки детей

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Оказывается, музыкант владеет искусством греко-римской борьбы, где впервые понял о наличии таланта тренировки детей. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram.

Максим Фадеев рассказал фанатам о собственном методе тренировки детей, написав короткую историю: «Ворвались на движ @udiadimaxa. Наверное, если бы не стал музыкантом, то мог бы пойти работать детским педагогом. Кстати, в юности мы с товарищем тренировали детей, когда сами занимались греко-римской борьбой. Причем, у нас был свой метод мы подолгу говорили с ними, рассказывая о поведении соперника, а потом уже отрабатывали приёмы. Крутое время было. Но и сейчас не хуже!».

Всего за полчаса фотография набрала более 4 тысяч просмотров. Поклонники активно комментировали запись Максима Фадеева, отметив: «Вы были бы и в этом успешны, т.к. вы искренне любите детей».