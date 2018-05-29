Шубская выбрала врачей и больницу, где родит Овечкину дочь

Сегодня, 13:24

Некоторые анонимные источники сообщили, что младшая дочь умершей Веры Глаголевой находится уже на седьмом месяце беременности. Счастливые родители ждут дочку.

Поклонники уже успели поздравить Анастасию Шубскую с грядущим пополнением ещё в апреле. Тогда супруга известного хоккеиста вышла «на люди» в очень свободном платье, которое конечно же не скрыло округлившийся живот девушки. Фанаты сразу же заявили, что Анастасия беременна. Однако тогда она всю историю проигнорировала.

Сейчас же некоторые осведомлённые источники заявили, что Анастасия Шубская и вправду беременна. Кроме того, она уже выбрала врачей и больницу, где родит Овечкину первенца – дочь. Роды произойдут в конце лет – начале осени в США. Однако эта информация подтверждена не была. Кроме того, официальных фактов беременности Анастасии нет.

Стоит отметить, что Шубская и Овечкин женились в июле прошедшего года. Однако через полтора месяца молодожёны столкнулись с трагедией – скончалась мать Анастасии актриса Вера Глаголева.