Киркоров рассказал Басте об отношении к геям

Вчера, 23:30

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров дал откровенное интервью Басте. В нем он рассказал о своем разводе с Примадонной и своих отношениях с геями и наркоманами.

Филипп Киркоров стал одним из героев провокационного шоу GazLive, которое создал ростовский рэпер Баста (Василий Вакуленко). Во время интервью поп-король без стеснения рассказал о своем тяжелом разводе с Аллой Борисовной и последствиях, которые испытывает до сих пор. Кроме этого певец подчеркнул, что его характер не является идеальным, недостатки мешают жить не только ему, но и окружающим.

Также Вакуленко начал задавать звезде более провокационные вопросы, которые были связанны с его отношением к сексуальным меньшинствам. Известно, что журналисты неоднократно обвиняли Киркорова в нетрадиционной ориентации, о чем свидетельствует не только его пристрастие к перьям и стразам, но и отсутствие женщины рядом с ним. Исполнитель заявил, что к геям относится абсолютно равнодушно, как и к лесбиянкам, и просто уважает их выбор. Также Филипп Бедросович высказал свое негативное отношение к гей-парадам, которые в последнее время создают вокруг себя много шумихи.

В ходе беседы звезда, несмотря на свою эпатажность, признался, что никогда не пробовал марихуаны. Киркоров заявил, что российское общество становится более цивилизованным, что вселяет в него надежду на отличное будущее для его детей.