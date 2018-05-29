Бузова подарила сестре огромный офисный комплекс

Сегодня, 13:04

Об этом рассказала сама Анна в одном из роликов в Instagram с её участием. Кроме того, месяц назад певица подарила своему пиар-директору квартиру в центре Москвы на Цветном бульваре.

Известный блогер в Instagram недавно опубликовал видеозапись с сестрой Ольги Бузовой Анной. Во время ролика девушка отметила внешность оператора, а точнее его загар. Она заявила, что с ним ходят только блогеры, а вот офисные работники как Анна, работающие с утра до ночи, выглядят иначе. Девушка это сказала, показав на себя.

Блогер отметил, что сестра знаменитой певицы «рубит бабло», а затем спросил, что это за странное место и здание. Анна ответила, что это всё её территория. Молодой человек пришёл в восторг, заявив, что Бузова то квартиры дарит, а родственникам офисные комплексы. Эти слова девушка подтвердила, намекнув, что огромный офисный комплекс – подарок сестры.

Стоит отметить, что месяц назад Ольга Бузова подарила своему пиар-директору Антону квартиру в центре Москвы на Цветном бульваре. Видимо, певица привыкла делать такие дорогие многомиллионные подарки.