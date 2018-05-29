Водонаева выложила в Instagram Stories постельные игры

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Звезда резвится в кровати и получает от этого удовольствие. Модель не стесняется публиковать личные кадры на обозрение публики.

Алена Водонаева из тех звезд российского шоубиза, которые любят рассказывать о своей личной жизни. Этот подтверждает тот факт, что модель выложила в Instagram Stories свои постельные игры.

На кадрах селебрити резвится в постели, где фиолетовое белье напоминает шелк. Угадать, что именно делает возлюбленный модели, невозможно, но судя по эмоциям на лице, ей это очень нравится.

Алена Водонаева мелькает не только в эротических сценах, но и в скандалах. Так, модель снова раскритиковала Веру Брежневу, но у певицы она давно находится в черном списке. Помимо того, Водонаева посчитала нужным высказать свое мнение о «попрошайках лайков», ее слова были резки, но правдивы, и нашли одобрение со стороны преданных поклонников.