Родившая ведущая Зейналова показала первую фотографию ребёнка

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40-летняя женщина стала мамой во второй раз. Малыш родился 27 мая, однако о пополнении в семье стало известно лишь через два дня после родов.

Родившая Светлана Зейналова показала первую фотографию ребёнка. Данный снимок был сделан через пару часов после родов, его она выложила на своей странице в социальной сети Instagram. На кадрах телеведущую можно лицезреть без грамма косметики, а рядом видны ножки младенца в носочках.

"Друзья, хочу сообщить радостную новость. 27 мая в 5:08 у меня родился ребёнок. Митя плакал, как все настоящие мужчины, которые впервые держат в руках своё счастье", - оставила комментарий под вышеупомянутым фото счастливая телеведущая.

Стоит напомнить, отцом ребёнка стал гражданский муж Светланы Дмитрий, который на пару лет младше. Данный факт поначалу слегка отталкивал её, но мужчина стоял на своём. Он очаровал Светлану заботой о её дочери от первого брака, у девочки особенности развития. Диагноз "аутизм" ей поставили в возрасте полтора года.