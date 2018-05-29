Жены Дмитрия Тарасова ругаются из-за детей в соцсетях

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Конфликт возник между Оксаной Пономаренко и Анастасией Костенко. Девушки смотрят по-разному на воспитание детей.

Оксана Пономаренко и Анастасия Костенко, бывшая и нынешняя жены Дмитрия Тарасова соответственно, ругаются в соцсети из-за детей. Первая Тарасова похвасталась успехами дочери Ангелины, которая успешно пробует себя в модельном бизнесе.

Реакция нынешней не заставила себя ждать, ведь она тоже станет мамой дочки Дмитрия Тарасова. Модель уверенна, что родителям не стоит навязывать детям работу в виде моделей, так как мир слишком жесток к малышам. При этом Костенко не называла имен, но догадаться не трудно, кому это адресовано. Оксана выбрала ту же тактику, написав, что львы не должны обращать внимание на тявканье собак.