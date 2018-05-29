Принцесса Disney: Ким Кардашьян удивила кардинальной сменой внешности

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Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян удивила своих поклонников очередной кардинальной сменой внешности. На этот раз знаменитость в точности повторила образ принцесса Disney Жасмин.

Ранее ким Кардашьян отмечала Хэллоуин в костюме диснеевской принцессы Жасмин. Теперь 37-летняя красавица снова перевоплотилась в легендарную невесту Алладина, благодаря визажисту Кенди Джонсон. Несмотря на почти полное сходство с Жасмин знаменитости было нелегко провести свою дочь Норт.

Видео, которое было опубликовано в Youtube, показывает, что Кардашьян пыталась убедить дочь, что она действительно вымышленная принцесса. Однако девочка сразу поняла, почему Жасмин говорит голосом матери.