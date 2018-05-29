«Это большая радость для меня!»: Нюша подтвердила беременность

Сегодня, 10:33

Певица молчала о пополнении до определенного срока, но сейчас спрятать живот невозможно.

Нюша подтвердила свою беременность и честно заявила: «Это большая радость для меня!». По словам певицы, она была вынуждена молчать о своем счастье, так как до определенного срока так принято в народе, видимо, чтобы не сглазили. Много слухов распускали папарацци, но звезда эстрады отказывалась от каких-либо комментариев.

Сейчас живот Нюши видно невооруженным глазом, а потому певица раскрыла свои карты. Она просит публику отнестись к ее положению с пониманием и надеется, что беременность не будет обрастать вымышленными фактами. Отмечается, что селебрити не покидает работу и продолжает активно трудится на концертах. В скором времени она презентует свой новый модный проект и в декрет ей не скоро.