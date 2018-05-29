На «Вечернем Урганте» побывала 19-летняя певица из Екатеринбурга

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Юную Лизу Монеточку представили зрителям, как «интернет-звезду» и певицу. На шоу она попала в роли музыкального гостя. Главным же героем выпуска стал народный артист России Юрий Стоянов.

На «Вечернем Урганте» 19-летняя певица Лиза Монеточка спела песню «Каждый раз». Она входит в новый музыкальный альбом, который певица из «Екатеринбурга» выпустила 25 мая. Называется он «Раскраски для взрослых».

Девушка сатирически поёт: «Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс».

Сразу же спустя всего пару часов после эфира, на странице Лизы Монеточки и «Вечернего Урганта» в Instagram появились общие фотографии певицы с телеведущим.

Сразу после появления юной певицы из Екатеринбурга на шоу Урганта, бывшая ведущая «Орёл и решка» Регина Тодоренко записала обращение к Ивану. Она заявила, что Монеточка побывала на её вечернем шоу первой, просто у них не хватает ресурсов, чтобы выпустить выпуск передачи раньше.