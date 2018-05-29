Родные Пуговкина ссорятся из-за огромного наследства

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После смерти известного актёра вся недвижимость осталась его третьей супруге Ирине Лавровой. Данный факт вызвал недовольство дочери Елены Прибрежецкой.

Сейчас родные Михаила Пуговкина конфликтуют из-за огромного наследства. Его единственная дочь и жена на днях побывали в студии Первого канала. Они решили высказаться в адрес друг друга через 10 лет после того, как из жизни ушла знаменитая фигура. Телеведущий программы "Пусть говорят" едва удержал женщин от взаимных обзывательств.

Пуговкин сошёлся с Лавровой в 1991 году, когда умерла его вторая супруга. Общество критиковало данный роман по причине 30-летней разницы в возрасте. Когда у народного артиста появились апартаменты на Тверской, он не думая совершил размен не две квартиры в Сокольниках. При том, что вся недвижимость была переписана на супругу, дочери же ничего не осталось. Елена Прибережецкая уверяет, что мачеха намеренно настраивала отца против неё, при этом ещё и скрывая его проблемы со здоровьем. По её словам, она хотела держать контакт с ним, но на телефонные звонки отвечала Лаврова с просьбой оставить его в покое. Та решила напомнить, что Михаил Иванович не забывал звать дочку на семейные торжества, но она игнорировала приглашения.