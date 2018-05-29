Располнела или беременна?: Фанаты обсуждают «интересное» положение Дарьи Пынзарь

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Пользователи Сети после премии телеканала RU.TV стали обсуждать не только результаты награждения и внешний вид Ольги Бузовой, но и заподозрили экс-участницу «Дом-2» Дарью Пынзарь в беременности.

Дарья Пынзарь появилась на ковровой дорожке в облегающем платье алого цвета, которое и подогрело слухи о беременности красавицы-блондинки. И если одни поклонники стали поздравлять девушку с будущим пополнением в семьи, то другие стали утверждать, что Пынзарь просто набрала лишний вес.

«Скорее всего это просто жирок! Если бы была беременна ,то надела бы другой наряд-сковывающий!», «Симптомы настораживают! Думаю, все-таки беременна», «Конечно будет малыш –животик ведь есть!», «Фигура какая аппетитная стала, очень хорошенькая. Беременность Вам к лицу», «Я думаю это просто жир, просто платье сильно облегает», - комментировали внешность знаменитой блондинки пользователи Сети.