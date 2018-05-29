Больной раком Владимир Стержаков: "Я вынужден во многом отказывать себе"

Сегодня, 08:47

Актёр впервые рассказал про тяжёлую борьбу с болезнью. Мужчина пережил не одну операцию.

Больной раком Владимир Стержаков вынужден отказывать себе во всём. Теперь он не может баловать себя любимыми продуктами, ограничивая свой рацион и контролируя, чтобы его стол не содержал лишних продуктов.

"Последние пару лет я во многом себе отказывал. Сладкое мне нельзя, мучное и жирное тоже. Эти продукты очень заманчивы, поэтому если дать себе поблажку, хочется есть их ещё и ещё. Много конфет мне дарят после спектаклей, знаю, что они очень вкусные, бывает, с ликёром или другим спиртным. Я, конечно, стараюсь держать себя в руках, но скулы сильно сводит", - рассказывает артист.

По его словам, он не находится в унынии от жуткого диагноза и будет бороться. Стержаков решил, что современная медицина и забота о своём организме поспособствуют одолению недуга.

"Я обожаю мёд. Это моя слабость на всю мою жизнь. Покупаю его у своего приятеля, который держит свою пасеку. Мёд выходит просто шикарный. Я добавляю его в кофе. Жена всегда кладёт мне его по утрам в кашки", - признаётся Стержаков.