«Крепыш на коротких ногах»: Анну Семенович высмеяли за нелепую фигуру

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Популярная певица и актриса Анна Семенович оказалась в центре критики от поклонников из-за своей неидеальной внешности. Пользователи Сети заявили, что у знаменитости непропорциональная фигура, которую не спасает даже большая грудь.

На днях Анна Семенович разместила в Instagram снимок с новой фотосессии. И если обычно поклонники хвалят пышные формы знаменитости, то на этот раз были только критикующие комментарии. Многие фолловеры посчитали, что у Семенович маленькое тело и слишком короткие ноги.

«Какой крепыш», «Тело короткое почему-то», «Ракурс неудачный и поза. Пропорции потеряны», «Тело короткое и ноги», «Будто нога вылезла из живота», «Упитанный крепыш на коротких ногах», «Как будто короткие ноги не удачная поза», «Фотошоп, ноги в реальности толще раза в три», «Не самое лучшее фото», - заявили поклонники Семенович в её Instagram.