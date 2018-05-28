Юрий Лоза считает Бари Алибасова "брехуном"

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Сообщение появилось на Facebook-аккаунте некогда популярного певца. Оно было посвящено недавнему выпуску телешоу с Андреем Малаховым в честь дня рождения основателя группы "На-На".

По словам Лозы, Бари Алибасов "брехун", так как это качество несомненно должно присутствовать у такого администратора. По мнению скандального музыканта, по-другому просто невозможно раскрутить и распиарить "слабый" коллектив, поэтому приходилось продвигать начинающих исполнителей, прибегая не всегда к самым честным способам.

Интересно, что Юрий Лоза также считает, что Алибасов весьма двуличная персона, так как в разные периоды жизни он дружил с теми, с кем ему самому было очень выгодно.

В конце своего поста он написал, что не имеет ни малейшего желания пересечься на одном телешоу с Алибасовым, так как в свои годы наобщался с ним "с головой".