«Бедный конь!»: Хейтеры раскритиковали шпагат Волочковой на лошади

Сегодня, 20:05

Очередной шпагат от Волочковой взбесил поклонников, и они тут же принялись высказывать своё "очень нужное мнение" в комментариях к снимку в Instagram.

Анастасия Волочкова сегодня целый день постила видео и фотографии на своей странице, делясь тем, что они с дочкой решили провести время в Конноспортивном комплексе под названием "Новый Век". У Анастасии и Ариадны была масса эмоций, что заметно по фото и нескончаемым stories.

Однако последнее фото просто сразило подписчиков, ведь балерина "опять со своим приколом", и хейтеры тут же раскритиковали знаменитый шпагат Волочковой на лошади.

Снимок собрал тысячи "лайков" и сотни комментариев, среди которых много оскорбительных: "страшно смотрится", "в туалет тоже на шпагате ходите?", "Бедный конь!", "когда ничего, кроме шпагата, в жизни не дано) даже не знаете, что та уточка, которую вы видели, называется индоутка, каждый ребенок знает) узкий кругозор, зато ж с шпагатом. Хотя, зачем я это пишу, ведь меня сейчас обзовут страшной, жирной, ленивой бездарностью".

И это лишь малая часть "любви" к Волочковой. Удивительно, что женщину это уже не цепляет, и она продолжает в том же духе работать над собой, не обращая внимания на эти недовольства.