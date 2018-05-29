Анастасия Лисова впервые поехала с дочкой путешествовать

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Малышка отлично перенесла длительный путь, о чем Лисова с удовольствием поделилась. В следующий раз девушка обещала, что подготовиться еще лучше, ведь это очень серьезный и ответственный процесс.

Дочке участницы «Дома-2» Мирославе 1 июня исполнится четыре месяца. Молодые родители решили, что ребенка уже можно брать с собой путешествовать. На днях супруги с малышкой ездили в столицу Чувашии, Чебоксары, где родилась и выросла Анастасия. Поехать ребята решили на поезде, в вагоне бизнес-класса. Приключение началось как только они собрались выйти из дома, так как опаздывая на поезд, они вдруг поняли, что не могут найти ключи от квартиры, но все закончилось нормально, и они успели вовремя.

«Эта фотография целиком и полностью отображает наше состояние, прокомментировала молодая мама снимок, сделанный в поезде. Мы до последней минуты думали с Мишей, что опоздаем на поезд, реально. Прямо перед выходом куда-то делись ключи, Мирослава начала капризничать, не можем вспомнить код от чемодана. Ой. С ребенком надо минимум за два дня начать собираться» - рассказала на своей странице Анастасия.

Кроме того, каждый день Лисова выкладывала в Instagram фото с маленькой Мирославой, демонстрируя их отдых. Какие у пары планы в Чебоксарах они не рассказывают, однако, отдохнуть точно получится, ведь они сняли красивый деревянный домик прямо на берегу водоема.