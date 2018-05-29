Лишенный водительских прав Панин посадил за руль 10-летнюю дочь

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Видеоролик скандальный актер опубликовал на своей страничке в социальной сети. По репликам заметно, что Алексей невероятно гордится умением Анны ездить по проселочной дороге.

Лишенный еще два месяца назад водительских прав Панин посадил за руль 10-летнюю дочь и давал ей «ценные» советы по вождению автомобиля в условиях сельского бездорожья. Видеоролик набрал множество просмотров и одобрительных комментариев. Грамотная ученица четвертого класса поинтересовалась у папы «пристегаться?», на что Панин и некая женщина за кадрам ответили, зачем, мол, такие формальности в сельской местности. Оказалось, что Аня намного лучше знает автомобиль, чем русский язык.

Панин был в восторге от водительского таланта своей малолетней дочери, как, впрочем, и большинство комментаторов. Поклонники Алексея забросали комплиментами Аню и самого актера, который, по их мнению, является идеальным отцом. Скептики и трезвомыслящие пользователи, вероятно были исключены из комментариев.