Ксения Бородина назвала "самую прекрасную часть тела"

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А вот самый красивый участок на своем теле она прикрыла очками в опубликованном видеоролике в Instаgram.

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в своем Instаgram короткий видеоролик под романтическую композицию. На нем телеведущая позирует на камеру, примеряя на своем лице разные очки при помощи приложения. В комментариях к ролику теледива назвала самую прекрасную часть тела, которой, по ее мнению, являются глаза.

Поклонники поддержали такой выбор телеведущей, заключив, что глаза действительно являются самыми красивыми и глубокими у человека: «не даром ведь говорят, что глаза - это зеркало души». Многие лишь поинтересовались, зачем Бородина прикрыла свою самую прекрасную часть очками, и попросили не скрывать их более: «у вас очень красивые глаза, не прячьте их за очками».