Киркоров: "ЧП в Павлово не испортит впечатление от лучшего шоу в стране"

Сегодня, 18:30

С такими словами Филипп Бедросович залазил в свой вертолёт, чтобы вылететь на собственный концерт в Павлово.

Знаменитый артист не стал зацикливаться на приключившейся с ним неприятности, и всем врагам на зло очередной раз доказал, что все эти мелочи не стоят его нервов.

Как сказал сам Киркоров: "Это не испортит концерты, у нас на все случаи жизни есть выход. ЧП в Павлово не испортит впечатление от лучшего шоу в стране, уж поверьте, не в этом смысл".

Напомним, что сегодня артист написал заявление в полицию из-за кражи костюмов общей стоимостью в 11 тысяч долларов. Пока что правоохранители занимаются проверкой данных и поисками преступников.