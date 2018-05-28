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Киркоров: "ЧП в Павлово не испортит впечатление от лучшего шоу в стране"

Сегодня, 18:30

С такими словами Филипп Бедросович залазил в свой вертолёт, чтобы вылететь на собственный концерт в Павлово.

 Знаменитый артист не стал зацикливаться на приключившейся с ним неприятности, и всем врагам на зло очередной раз доказал, что все эти мелочи не стоят его нервов.

Как сказал сам Киркоров: "Это не испортит концерты, у нас на все случаи жизни есть выход. ЧП в Павлово не испортит впечатление от лучшего шоу в стране, уж поверьте, не в этом смысл".

Напомним, что сегодня артист написал заявление в полицию из-за кражи костюмов общей стоимостью в 11 тысяч долларов. Пока что правоохранители занимаются проверкой данных и поисками преступников.

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