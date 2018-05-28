Сегодня, 18:08

Поклонники многосторонней творческой личности, которой по праву считается Регина Тодоренко в шоке и отчаянии. Их любимица попала в беду и не в одной из экзотических стран, а в Москве.

Ведущая телешоу «Орел и Решка» экстренно госпитализирована в столичную клинику из-за почечной патологии. Сама Регина, выложившая в социальную сеть свою фотографию с больничной койки, привычно бодрится. Однако видно, что актриса и автор музыки ко многим популярным хитам, несколько растеряна. На снимке Регина запечатлена на деструктивном фоне капельницы, кроме того, у телеведущей забинтована рука.

Как сообщила сама Тодоренко, в ее почку нежданно «постучался пиелонефрит». Множество поклонников сразу же вспомнили те экзотические блюда, которые Регине приходилось отведывать во время своих телевизионных путешествий. Иногда она просто не могла отказаться от сомнительных угощений, чтобы не обидеть гостеприимных аборигенов. Пользователи тысячами шлют свои приветы и пожелания скорейшего выздоровления.