Бузова: "Мой взгляд принадлежит только мне"

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Фотография с довольно вызывающим макияжем и признанием в любви к своим людям вызвало бурную реакцию у подписчиков.

Скандальная телеведущая «Дом-2» Ольга Бузова в своем Instagram опубликовала новую фотографию с довольно вызывающим макияжем, с акцентом на глазах и сердечком на щеке. «У каждого человека есть свой взгляд на жизнь. Мой взгляд принадлежит только мне. Это мой мир и он наполнен любовью, в первую очередь, к моим людям», - написала теледива к посту.

Подписчики исполнительницы мгновенно активизировались, развернув бурные обсуждения в комментариях. Самые преданные «бузоверы» как обычно выразили свою любовь телеведущей, похвалив ее за яркий и красивые макияж, который безумно идет «всегда неотразимой» Ольге: «глаза с искринкой чертинкой».

А вот многие тут же набросились на знаменитость, раскритиковав как внешность Бузовой, так и ее поведение. Пользователи ужаснулись макияжу Бузовой, отметив, что она как обычно переборщила, и стала похожа на «Кончитту Вюрст без бороды». Они отметили, что в последнее время на лице 32-летней певицы появляется все больше косметики, что очень вредно для кожи «нос не отвалится к 40?». Также подписчики обвинили ее в лицемерии, заявив, что не красиво писать в своем микроблоге о любви к своим людям и фанатам, а потом убегать от них при каждой встрече, и заставлять долго ждать ее персону ради одной фотографии, а потом не явиться. А ее поведение на вручении музыкальной премии и вовсе шокировало.