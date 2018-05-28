«Холостяк»: Галина Чиблис променяла Егора Крида на Яникса

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Егор Крид уже прокомментировал ситуацию. Галина Чиблис променяла героя шоу на Яникса, о чем сообщает super.ru.

Галина Чиблис, которая покинула шоу «Холостяк» с Егором Кридом, не дождалась выпуска программы со своим участием в эфир и оказалась на свидании с рэпером Яниксом. Парочку застали в Петербурге и запечатлели, а сам снимок был оперативно опубликован в Сети. Егор Крид первым прокомментировал ситуацию, написав: «Не упади, парень! Держись за ее задницу».

Всего за час новость оценили более 74,3 тысяч пользователей. Фанаты «Холостяка» были шокированы новостью, ведь в таком случае Галину Чиблис ждет штраф, так как она не дождалась выхода в эфир серии. Более продвинутые юзеры отмечают, что финалистку не накажут, так как выпуск уже был в Сети.