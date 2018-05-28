Сегодня, 17:37

О своей странной привычке теледива рассказал в Instagram. Звезда спросила своих поклонников, кто из них любит употреблять эти два напитка одновременно.

Анфиса Чехова обожает запивать кофе чаем, в чем она призналась своим поклонникам. Звезда экрана опубликовала новый снимок в кругу семьи на фоне чайничка и чашки, написав комментарий: «А не испить ли нам чаю на полдник. Признавайтесь, кто еще, как и я, любит запивать кофе чаем, поэтому одновременно в ресторане заказывает оба этих напитка?».

За полчаса снимок понравился более 4,6 тысяч поклонникам, которые активно отвечали на вопрос своего кумира. Многие стали рассказывать, с чем любят пить чай и кофе, где именно, и в каких количествах. Другие принялись рассказывать, как хорошо отдыхается Анфисе Чеховой.