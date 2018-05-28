Тина Канделаки рассказала о страхе человечества перед роботами

Сегодня, 17:14

Теледива стала гостем на Предпринимательском форуме. Об этом она поспешила рассказать подписчикам в социальной сети Twitter.

Тина Канделаки любит общаться со своими поклонниками, в этот раз она рассказала о страхе человечества перед роботами. Теледива опубликовала новый снимок и сопроводила его комментарием: «На Предпринимательском Форуме поняла, что большинство боится искусственного интеллекта. Вдруг, роботы станут умнее нас и перестанут подчиняться человеку. Wellcome to Matrix».

Подписчики с охотой обсуждают тему роботизированного будущего. Юзер под ником Mike написал: «Вам, как роботу уж точно нечего бояться!», намекая, что звезда экрана часто ведет себя как робот, взять только ее быстрое чтиво на шоу «Самый умный».