Курбан Омаров советует парам проводить больше времени вместе

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Курбан рассказал о том, что быт убивает романтику. Муж Бородиной в своем Instagram часто рассуждает по поводу отношений в семье.

Мужчина пишет о семейной психологии в соцсети довольно часто. На этот раз муж Ксении Бородиной решил рассказать о том, что быт убивает отношения, поэтому он советует больше времени проводить рядом с друг другом, а также находить совместные увлечения. «Помните фильм "Белое солнце пустыни"? Там герой ел икру на завтрак, обед и ужин и ему надоело. Так бывает, все может потерять былые краски. Но в человеческих отношениях чаще всего проблема кроется в эмоциональной близости. Как давно вы проводили с мужем время вместе? Смотрели фильмы, гуляли, устраивали друг другу сюрпризы или романтические свидания? Как бы банально не звучало, но огонь разгорается, если в костер подбрасывать бревна. Сразу могу сказать, я могу предположить, что вашу голову посещают мысли посмотреть на то, что пасется за периметром вашей семьи, но не думаю, что это хорошая идея. Попробуйте поговорить с мужем, проводите больше времени, вспомните, за что вы друг друга выбрали и почему столько лет вместе. Любой кризис можно преодолеть, если быть вместе и иметь желание», - пишет Курбан.

Поклонники полностью согласны с этими словами, подчеркивая, что такие советы помогут сохранить романтику в отношениях. Фолловеры Омарова часто спрашивают у него советы по поводу взаимоотношений в семье, подчеркивая, что они по-белому завидуют тому, какой у Ксении хороший мужчина.