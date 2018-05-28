Анастасия Костенко: "Жаль, что вас от моего имени обманывают!"

Сегодня, 16:19

Модель призвала подписчиков не вестись на уловки блогеров, ведь ничего не может повлиять на ее приверженность к спорту и правильному питанию.

Недавно в Instagram на странице некого малопопулярного блогера появился пост, в котором Анастасия Костенко рекламирует курсы для похудения. Якобы со слов Анастасии блогер написала, что в преддверии скорого рождения ребенка, девушка начала задумываться о своей форме после родов. В связи с появлением малыша у нее совсем не будет времени на привычные изнурительные диеты и занятия спортом, а потому она решила прислушаться к советам и опыту многих знаменитостей, и заказать специальный, невероятно эффективный курс для похудения, чтобы довольно быстро прийти в форму и вновь радовать своего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова.

Столь наглый и некрасивый поступок взбесил Анастасию Костенко, которая на самом деле и не думала пользоваться всякими сомнительными курсами, а уж тем более их кому-либо рекомендовать: «Жаль, что вас от моего имени обманывают! Я всегда за правильное питание и спорт! И никакие курсы данной продукции, тем более после родов кормящим мамочкам, я не рекомендую».