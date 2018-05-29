Наташа Королева собирается лечь на пластическую операцию

Сегодня, 03:15

45-летяя певица уже не может назвать себя молодой девушкой, задумываясь о хирургическом решении проблем с морщинами и обвисшими частями тела.

Активный образ жизни и правильное питание помогают Королевой ощущать себя на 30-35 лет, не стесняясь разговоров о неминуемой старости. В будущем Наташа собирается лечь на пластическую операцию и совершенно не стесняется своего решения. В хирургическом устранении признаков минувшей молодости певица не видит ничего плохого.

Сделав пластику, Королева обещает сразу рассказать об этом СМИ.