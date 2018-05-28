Пресняков-младший улыбается в ответ на негатив и терпит вопросы о Пугачевой

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Несмотря на то, что Примадонна уже более двух десятков лет не приходится тещей певцу, его продолжают «раскручивать» на откровения о личной жизни легенды российской эстрады. Владимира это, естественно, раздражает.

Однако, как человек воспитанный, Пресняков-младший улыбается в ответ на негатив и терпит вопросы об Алле Пугачевой, справедливо считая это «неизбежным злом». Хотя, как отмечают друзья Владимира, он все чаще избегает интервью, потому как вместо того, чтобы рассказывать о своем творчестве и планах на будущее, вынужден опровергать сплетни, касающиеся бывшей тещи и Кристины Орбакайте. Пресняков уверен, что негативная энергетика должна разбиваться об улыбку. Особенно, когда речь заходит о самом святом, а именно его семье и близких родственниках. Постоянные напоминания о скандальной прошлогодней свадьбе сына также выбивают из колеи и не способствуют хорошему настроению. Тем не менее, актер не устает удивлять поклонников многогранностью своего таланта. Владимир триумфально сыграл в мюзикле «Чайка».