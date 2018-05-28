Лена Миро заступилась за звезду «Великолепного века», которая переборщила с пластикой

Сегодня, 15:35

Звезда Интернета Лена Миро заступилась за звезду «Великолепного века» актрису Мерьем Узерли, которую поклонники ранее раскритиковали за перебор с пластикой лица и несуразную фигуру. Миро утверждает, что существует «правило соцсетей», которое работает наоборот.

Фанаты Мерьем Узерли не узнали актрису, которая не только значительно похудела, но и сделала себе тонкий нос и пухлые губы. Пользователи Сети стали критиковать знаменитость за неприродные черты лица и испорченную красоту. Однако так не считает Лена Миро, которая говорит, что Узерли с филлерами стала выглядеть значительно моложе.

«Правило соцсетей работает и в обратную сторону: если вас стали критиковать за пластику, ботокс и филеры, за похудение, походы в спортзал и желание питаться правильно, то вы точно стали или вот-вот станете красивой женщиной. Женщиной, а не свиноматкой как окружающие», - заявила Лена Миро в своем интернет-блоге.