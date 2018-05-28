СМИ: Разведенные Анджелина Джоли и Джонни Депп могут жить вместе

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Американские СМИ активно распространи информацию о том, что этим летом голливудские знаменитости Анджелина Джоли и Джонни Депп могут жить вместе. Пара может проживать в совместном арендованном особняке на территории Великобритании.

Сообщается, что Анджелина Джоли предложила своему разведенному другу Джонни Деппу пожить вместе с ней в шикарном особняке, который актриса арендовала на лето в Великобритании, пока будет сниматься в продолжении Maleficent. Окружение актрисы говорит о том, что Джоли очень сочувствует Деппу и больше не в силах видеть, как он рушит не только свою карьеру, но и личную жизнь.

В качестве своей поддержки Анджелина и предложила Деппу пожить с ней, пока будут проходить съемки фильма. Напомним, что актеры работали вместе над фильмом «Турист» в 2010 году.