Похудевшая после развода Анфиса Чехова вышла на теннисный корт

Сегодня, 15:08

Известная телеведущая призналась, что впервые взяла в руки ракетку и сразу поняла, что многое упустила в своей жизни. Поклонники пожелали своей любимице спортивных успехов.

Похудевшая после развода с Гурамом Баблишвили Анфиса Чехова вышла на теннисный корт, покорив поклонников своим сексапильным спортивным нарядом. При этом телеведущая сопроводила фотографию в социальной сети коротким постом о том, как много она потеряла, проигнорировав в молодости такой великолепный вид спорта. Чехова после первой же тренировки похвасталась одобрительной оценкой своих талантов со стороны тренера, а также предположила что могла бы заслужить в свое время любовь Энрике Иглесиаса вместо Анны Курниковой.

Действительно, поклонники отмечают, что разведясь с супругом, Анфиса заметно постройнела и помолодела. Чехова публично заявила о своем неприятии всяческих рекламируемых препаратов для похудения. Телеведущая начала вести активный и здоровый образ жизни. Приобщение к спорту стало для нее настоящим избавлением от депрессии и отвлекает от неконтролируемого переедания. Фолловеры желают Анфисе «так держать».