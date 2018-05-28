Глюк’oZa видит Собчак будущим президентом России

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В гостях у «Вечернего Урганта» побывала певица Наталья Ионова, празднующая 15-летие творческой карьеры. Звезда откровенно рассказала о дружбе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и пасхалках в клипе на песню «Жу-Жу».

Глюк’oZa и Шнуров дружат длительное время, так как исполнительница душой и сердцем обожает «Ленинград». Эпатажный фронтмен неоднократно предлагал Ионовой записать совместную композицию, однако она все никак не решалась. Не так давно, все же «наплевав на честь», Глюк’oZa выпустила совместно с рок-группой и рэпером ST композицию «Жу-Жу».

Шнуров хотел снять клип, угрожающий здоровью артистов, поэтому музыкальная видеоработа вышла в виде мультфильма, в котором Глюк’oZa видит Ксению Собчак будущим президентом России. Клип кишит различными пасхалками, одной из которых стали деньги с изображением скандальной телеведущей.

«Мы предполагаем, а Бог выбирает», - прокомментировала Ионова свой прогноз относительно будущего президентского кресла РФ.