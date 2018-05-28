Наталья Штурм опубликовала абсолютно голое фото

Вчера, 23:30

Фанаты предложили вызвать 51-леней певице «дурку» или сразу «03». Шокирована откровением звезды и ее коллега Дана Борисова, но теледива получила резкий отпор, так как сама не славится порядочностью в этом плане.

Наталья Штурм, шокирующая людей своей откровенностью, опубликовала абсолютно голое фото, которое вызвало различные реакции у подписчиков в Instagram. Исполнительница «Школьного романа» запечатлена на фоне балкона в обнаженном виде, при этом хорошо видна попа селебрити и профиль ее пышной груди. Фанаты заметили и следы фотошопа, так как дверь балкона и окно «поплыли», а ребра выпирают очень неестественно.

Многие пользователи застыдили Наталью Штурм, прямо говоря о ее 51-летнем возрасте и детях, которых стоит пожалеть. Сама певица не понимает, что она сделала не так, ведь звезда считает свое тело превосходным и всегда рада его демонстрировать.