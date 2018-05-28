Крид и Тимати собрались побить рекорд по просмотрам Киркорова с клипом «Гучи»

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Король российской поп-сцены у себя в Instagram написал о абсолютном рекорде в российском YouTube – 30 миллионов просмотров клипа за месяц. Новая же песня российских хип-хоп – исполнителей «Гучи» всего за шесть дней собрала больше 17 миллионов.

Недавно на официальной странице в Instagram Филиппа Киркорова появился пост. В нём певец заявил, что месяц назад на YouTube вышел его клип на песню «Цвет настроения синий». За это время он успел собрать 30 миллионов просмотров, что является абсолютным рекордом российского YouTube. Кроме того, король поп-сцены поблагодарил всех, кто снимался с ним в клипе, и работал над ним.

Однако сейчас Егор Крид и Тимати собрались побить рекорд Киркорова по просмотрам. Дело в том, что шесть дней назад вышел их совместный клип на песню «Гучи». Это тоже сатирическая работа, которая высмеивает современных девушек и молодых богатых парней.

В своём Instagram Крид написал, что он также установил абсолютный рекорд российского YouTube среди музыкальных видео, насобирав за сутки 5,5 миллионов просмотров. Кроме того, клип висит в «трендах» и занимает первое место в iTunes и Apple Music.

На сегодняшний день клип «Гучи» насобирал больше 17 миллионов просмотров. Скорее всего, он с большим отрывом побьёт рекорд Киркорова, если ролик и дальше будут смотреть такими темпами.

Стоит отметить, что если клип «Цвет настроения синий» пропагандировал употребления алкоголя, то дела с «Гучи» обстоят куда хуже. В нём идёт пропаганда беспорядочных половых связей, унижение женщин и так далее. Крид даже высмеивает своё шоу «Холостяк», сценой, где он дарит девушке розу, а она начинает имитировать занятие оральным сексом. В общем страшно становится от того, что десятки миллионов людей со всего мира смотрят это и впитывают, и рекордные просмотры – это в какой-то мере не повод для гордости нации.