Киркорова обокрали в Подмосковье

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ЧП произошло на гастролях артиста в Павлове ночью неизвестные вскрыли фуру с атрибутикой шоу "Я", и на утро звезда не досчиталась дорогостоящих концертных костюмов.

Директор Киркорова незамедлительно обратился в полицию. В заявлении в ОВД "Павловское" обозначен перечень пропавшего среди украденного 8 нарядов, в которых проходили репетиции номеров к обновленному шоу "Я+R. Второе Я", премьеру которого Киркоров запланировал 25 декабря в "Олимпийском". Общий ущерб украденного 11 тысяч долларов. В данный момент полицией проводится проверка по факту происшествия с фурой Киркорова в Павлове.

Напомним, что в апреле прошлого года Филиппу тоже приходилось пережить кражу, причем прямо во время выставки фото, сделанных во время концертного шоу под названием «Я». Тогда было украдено более 100 снимков, и артист расстроился из-за поведения своих поклонников, которые совершили такой поступок, ведь деньги вырученные с этой выставки должны были отправиться на благотворительность.