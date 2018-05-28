«Ты просто человек»: Седокова рассказала, как бороться с ощущением «ничтожества»

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Певица дала рекомендации, чтобы люди не попадали в ловушку депрессии. Напутствия в Instagram сопровождает снимок, где Анна позирует на пляже в купальнике.

Анна Седокова рассказала своим поклонникам, как бороться с ощущением «ничтожества». Согласно рекомендациям певицы, каждый должен помнить: «Ты просто человек».

Анна Седокова советует: «1. Ты не ничтожество, ты просто #человек, а человек существо несовершенное и нам свойственно ошибаться. Это факт. Ты человек. Я человек и все мы люди. 2. Нужно срочно менять картинку. Лучше, чем зал или бассейн не существует. И сейчас я допишу этот пост и оправляюсь в одно из двух мест. 3. Планер. Или навигация. Сейчас я вижу десятки точек, в которые должна попасть одновременно, но, если я не прочерчу маршрут, это будет просто сует. Я потрачу бензин и нервы и никуда не успею. Все, что написано на бумаге, начинает действовать быстрее».