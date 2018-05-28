Глюкоза похвасталась длинными ножками на новом «зефирном» фото

Сегодня, 13:33

Поклонники спрашивают певицу, не она ли скупила в Москве весь латекс. За 15 минут снимок в Instagram собрал более 5 тысяч лайков.

Глюкоза часто демонстрирует свою фигуру и в этот раз похвасталась перед фанатами длинными ножками на новом «зефирном» фоне. Фотографию сопровождает простой комментарий: «So sweet». Подписчики приняли комментировать кадр, обращая внимание не только на стройность кумира, но и на зефир.

Кто-то из поклонников упрекнул Глюкозу в предпочтении латекса, ведь на новом снимке на ней купальник из этой ткани. Юзер под ником sneegov сравнил певицу с воблой и подчеркнул, что она со сладким не сочетается: «…К ней бы пива ящик». Не все разделили такое мнение, ведь фигура Глюкозы действительно прекрасна, чем та гордится без лишней скромности.