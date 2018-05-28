"Слишком занята": Бузова перенесла концерты в Тамбове и Пензе

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Сходка тамбовских подростков 28 мая в ЛДС «Кристалл» переносится на сентябрь. Экс-звезда «Дома-2» снимает ряд проектов, из-за чего времени на фанатов совсем не остается.

Ольга Бузова должна была выступить сегодня в Тамбове. Практически все билеты в ЛДС «Кристалл» были раскуплены, однако певица решилась сорвать выступление в последний момент. Сославшись на непрекращающиеся съемки, экс-звезда «Дома-2» перенесла шоу. Аналогичные неутешительные новости касаются и пензенских поклонников Бузовой. Все проданные билеты будут действовать в будущем, подсластила горькую весть Ольга.

Концерты в Тамбове и Пензе переносятся на март. Видимо, летом скандалистка также "слишком занята".