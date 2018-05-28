Победительницу «Евровидения-2018» заметили в объятиях сразу двух мужчин

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Победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай в Амстердаме застали в объятиях сразу двух высоких мужчин. Поклонники посчитали нестандартную артистку из Израиля настоящей сердцеедкой.

Нетта Барзилай, которая выиграла музыкальный конкурс «Евровидения-2018» с песней Toy и танцем «цыпленка», разместила в своём Instagram-аккаунте фото с двумя мужчинами, которое очень заинтересовало поклонников певицы. На снимке девушка обнимается с красавцами, что и натолкнуло поклонников на мысль о нестандартной любви Нетты к двум партнерам.

Сама же артистка подписала снимок, чтобы не провоцировать сплетни вокруг своей персоны. «В Амстердаме был тяжелый день работы! Хорошо, что я могу использовать свою команду в качестве подушек», - сообщила Нетта. Напомним, что певица свободна от отношений и является завидной невестой.