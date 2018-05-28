«Вслед за Бузовой?»: Рудова продемонстрировала неплохие вокальные данные фанатам

Сегодня, 13:02

Известная актриса спела песню «ангельским голосом», когда ехала на оживлённой автомобильной дороге.

Недавно Наталья Рудова на своей официальной странице в Instagram опубликовала в «сториз» видеозапись, которой продемонстрировала свои неплохие вокальные данные фанатам. "Неужели актриса решила пойти вслед за Бузовой и перебраться с телевизора на музыкальную сцену?".

Во время просмотра видеозаписи видно, что Рудова сидит за рулём иномарки и едет по оживлённому шоссе. В это время играет музыка, сначала Наталья, видимо из-за стеснения, начинает просто шевелить ртом, не произнося слов. Однако потом женщина начинает входить во вкус и петь на всю дорогу, крича громче, чем играет музыка и звучат проезжающие автомобили.