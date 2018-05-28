Бузову прозвали «королевой хлама»

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Фанаты попросили российскую телеведущую и певицу не засорять своими песнями эстраду. Виной всему стал пост в социальных сетях.

Ольга Бузова недавно на своей странице в Instagram написала пост о том, что её поражает Европа и то, как там чисто в большинстве городов. По словам певицы, европейцы очень бережно относятся к проблеме мусора и его разделении.

В своём сообщении Бузова написала, что людей нельзя научить или заставить беречь свой город, пока они сами этого не захотят. Поэтому телеведущая призвала своих фанатов начать заботиться об экологии с себя, а все остальные люди «подтянутся». К таким словам женщина прикрепила свою фотографию-селфи, где у неё на лице было нарисовано сердечко.

Однако такой, казалось бы правильный пост, вызвал негативную реакцию фанатов женщины. Они прозвали Бузову «королевой хлама» и заявили, что если её заботит «мусорная проблема», то есть стоит очистить от себя и своих песен российский шоу-бизнес.

Многие также не поняли, к чему было прикреплено селфи Ольги с сердечком на лице, если она рассуждает о такой серьёзной теме, как экология.