Ирина Безрукова подает в суд на продюсеров из-за мошенничества

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Скандала этой истории добавляет Юлия Захарова, звезда сериала «Счастливы вместе». Именно ей досталась роль в спектакле «Любовь нечаянно нагрянет», когда Ирина разорвала контракт после выступления в Лондоне.

Ирина Безрукова была вынуждена обратиться за помощью к юристам, в результате она подает в суд на продюсеров из-за возможного мошенничества. Дело в том, что актриса разорвала контракт в рамках спектакля «Любовь нечаянно нагрянет», но ее имя и фотографию никто не убрал с афиши. Таким образом, на ней продолжают зарабатывать деньги, обманывая зрителей.

По словам Ирины Безруковой, роль отдали «не медийной» Юлии Захаровой, на что последняя остро отреагировала и посоветовала звезде кино оставить актерскую деятельность, уточнив, что она прекрасный человек. Не секрет, что Захарова прекрасно отработала Леной Полено в сериале «Счастливы вместе».